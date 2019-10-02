В Сочи обрушилось перекрытие строящегося здания

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-02T15:13:36+03:00

О пострадавших не сообщается [фото, видео]

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ЧП случилось накануне в Адлерском районе Сочи. В селе Молдовка, где сейчас идет активное строительство здания, рухнула плита перекрытия.

По предварительным данным, площадь обрушения составила 100 квадратных метров.

В Сочи рухнуло перекрытие строящегося дома Видео: https://vk.com/chpsochi.

Инцидент на камеры мобильных телефонов успели заснять очевидцы, которые позже загрузили видео в Сеть. На кадрах видно, что строители уже возвели монолитные опоры. Однако перекрытие первого этажа прогнулось, по всей видимости, из-за большого веса и обвалилось. Очевидцы говорят, что ранее рабочие заливали бетон.

По еще одной версии, строители неправильно установили опоры, которые не выдержали.

Фото: vk.com/chpsochi

О пострадавших на данный момент не сообщается, однако известно, что на место ЧП вызывали скорую. Обстоятельства инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU