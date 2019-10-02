В Сочи обрушилось перекрытие строящегося здания
ЧП случилось накануне в Адлерском районе Сочи. В селе Молдовка, где сейчас идет активное строительство здания, рухнула плита перекрытия.
По предварительным данным, площадь обрушения составила 100 квадратных метров.
В Сочи рухнуло перекрытие строящегося дома Видео: https://vk.com/chpsochi.
Инцидент на камеры мобильных телефонов успели заснять очевидцы, которые позже загрузили видео в Сеть. На кадрах видно, что строители уже возвели монолитные опоры. Однако перекрытие первого этажа прогнулось, по всей видимости, из-за большого веса и обвалилось. Очевидцы говорят, что ранее рабочие заливали бетон.
По еще одной версии, строители неправильно установили опоры, которые не выдержали.
Фото: vk.com/chpsochi
О пострадавших на данный момент не сообщается, однако известно, что на место ЧП вызывали скорую. Обстоятельства инцидента выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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