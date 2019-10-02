2019-10-02T16:29:46+03:00
Происшествия

В Краснодаре произошел пожар в здании супермаркета

Площадь пожара составила всего пять квадратных метров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пожар в Табрисе Краснодар Фото: @typodarПожар в Табрисе Краснодар Фото: @typodar
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Днем 2 октября очевидцы сообщили, что из здания на улице 40 лет Победы, в котором расположен супермаркет «Табрис» валит черный дым. Выяснилось, что там произошел пожар.

- Сообщение о пожаре поступило в 14:10, первые подразделения прибыли в 14:20, в течение 10 минут пожар был локализован на площади 5 квадратных метров, а в 14:34 полностью ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Напомним, что утром 2 октября в соседнем квартале на пересечении улиц 40 лет Победы и 1 Мая произошел пожар в ресторане «Рис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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