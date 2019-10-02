Зимний сезон на курорте Роза Хутор откроют 20 декабря
Курорт «Роза Хутор» откроет очередной зимний сезон 20 декабря. Этот период станет первым, когда на всех горных курортах Сочи будет работать единый ски-пасс, правда, его стоимость все еще не определена. Любителям катания по снежным склонам будут доступны 160 километров трасс.
Тестовые катания планируют начать в цирке Роза на высоте 1600 метров уже в конце ноября. Правда, все будет зависеть от толщины снежного покрова.
Для детей и взрослых в зимний период в Сочи приготовили много развлечений – каток, батутный парк, скалодром, будут открыты склоны для тюбинга и родельбан, будет возможность прокатиться на собачьих упряжках и санях.
Кроме того, в горах пройдут несколько крупных спортивных и музыкальных фестивалей, а в феврале олимпийские трассы примут этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»