2019-10-02T15:38:24+03:00
Туризм

Зимний сезон на курорте Роза Хутор откроют 20 декабря

Тестовые катания будут открыты уже в конце ноября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В новом сезоне курорт будет удивлять туристов Фото: Роза ХуторВ новом сезоне курорт будет удивлять туристов Фото: Роза Хутор
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Курорт «Роза Хутор» откроет очередной зимний сезон 20 декабря. Этот период станет первым, когда на всех горных курортах Сочи будет работать единый ски-пасс, правда, его стоимость все еще не определена. Любителям катания по снежным склонам будут доступны 160 километров трасс.

Тестовые катания планируют начать в цирке Роза на высоте 1600 метров уже в конце ноября. Правда, все будет зависеть от толщины снежного покрова.

Для детей и взрослых в зимний период в Сочи приготовили много развлечений – каток, батутный парк, скалодром, будут открыты склоны для тюбинга и родельбан, будет возможность прокатиться на собачьих упряжках и санях.

Кроме того, в горах пройдут несколько крупных спортивных и музыкальных фестивалей, а в феврале олимпийские трассы примут этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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