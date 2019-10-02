2019-10-02T15:46:02+03:00
Общество

Новый детский сад открыли в поселке Плодородном Краснодара

Учреждение примет не менее 170 детей от 3 до 7 лет
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Новый детский сад в поселке Плодородном Фото: krd.ruНовый детский сад в поселке Плодородном Фото: krd.ru
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В Краснодаре открыли новый детский сад. Расположен он в поселке Плодородном и получил название «Золотой ключик». Учреждение примет не менее 170 детей от 3 до 7 лет. При необходимости могут быть открыты и ясельные группы.

— Мы прекрасно понимаем, что строить детских садов и школ нужно еще больше. Именно такую задачу перед собой ставим. И сейчас готовятся проекты еще 15 детских садов и 12 школ в разных районах города и в пригородах Краснодара, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Сегодня в новый садик пошли уже 140 детей. Они будут обучаться в огромном здании, рассчитанном на девять групп, здесь есть музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет и комната психолога. А на первом этаже сделаны теплые полы.

На улице достаточно места для прогулок, есть девять теневых навесов, игровые и спортивные комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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