В Сочи осудили бывшего полицейского за незаконный оборот наркотиков
В Сочи суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденного в отношении бывшего сотрудника полиции. Оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков Илию Николова признали виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
- Как установило следствие, Николов незаконно приобрел порошкообразную смесь, содержащую эфедрон и мефедрон общей массой более 145 граммов. Он хранил их в своем личном автомобиле. 15 мая 2018 года мужчину задержали на парковке одного из торговых центров курорта. Наркотики обнаружили и изъяли, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Суд признал Илию Николова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца. Отбывать срок экс-полицейский будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU