В Сочи осудили бывшего полицейского за незаконный оборот наркотиков

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-02T16:22:21+03:00

Теперь он проведет несколько лет в колонии

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В Сочи суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденного в отношении бывшего сотрудника полиции. Оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков Илию Николова признали виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

- Как установило следствие, Николов незаконно приобрел порошкообразную смесь, содержащую эфедрон и мефедрон общей массой более 145 граммов. Он хранил их в своем личном автомобиле. 15 мая 2018 года мужчину задержали на парковке одного из торговых центров курорта. Наркотики обнаружили и изъяли, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд признал Илию Николова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца. Отбывать срок экс-полицейский будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU