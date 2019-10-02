СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-02T16:23:05+03:00

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В Сочи начал работу Третий апелляционный суд, который был создан указом президента в июле 2018-го года. Всего в стране такие суды появились в пяти городах - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи. Их цель - обеспечение объективности и независимости судопроизводства на экстерриториальной основе. Председателем Третьего апелляционного суда стал Евгений Кузин.

- Это суд, который не замыкается на какой-то один субъект. Здесь, в Сочи будут рассматриваться дела 15-ти субъектов и тут вступать в законную силу. В этом основная особенность, - рассказал Кузин.

Судьи в Сочи будут рассматривать уголовные, гражданские и административные дела, а также разрешать другие споры.

ИСТОЧНИК KP.RU