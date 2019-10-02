Жителей Юбилейного микрорайона Краснодара оставят без горячей воды

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-02T16:29:50+03:00

В Юбилейном микрорайоне Краснодара неделю не будет горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Краснодаре на неделю прекратят горячее водоснабжение в Юбилейном микрорайоне. Вода пропадет из кранов вечером 3 октября и вернется только 11 числа.

- Прекращение подачи горячей воды связано с необходимостью проведения планового ремонта на сетях в преддверии наступления нового отопительного сезона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе компании АТЭК.

Жителей Юбилейного просят с пониманием отнестись к ситуации. Ведь своевременный ремонт поможет избежать прорывов зимой, когда потребители могут остаться без отопления в минусовую температуру.

Напомним, на Кубани до конца года капитально отремонтируют около 800 домов. В программу капремонта края сейчас входит более 18 тысяч многоэтажек. Нa особом контроле двa городa — Ейск и Крaснодaр. Если в первом около 40 домов требуют восстaновления, то в кубaнской столице — более 150.

ИСТОЧНИК KP.RU