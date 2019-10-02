В центре Краснодара столкнулись две дорогие иномарки

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-02T16:42:19+03:00

BMW и Genesis столкнулись на улице Красной Фото: Артём ГНАТЕНКО

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Днем 2 октября в центре Краснодара у пересечения улиц Красной и Гоголя столкнулись две дорогие иномарки - BMW и Genesis. После столкновения одна из машин зацепила фонарный столб и оказалась на полосе встречного движения.

BMW и Genesis столкнулись на улице КраснойФото: Артём ГНАТЕНКО

На месте работают сотрудники ГИБДД, очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.

Примечательно, что на участке Красной от улицы Гоголя до Гимназической стоят временные дорожные знаки, ограничивающие максимальную разрешенную скорость и информирующие о сужении дороги из-за работ ремонтных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU