В центре Краснодара столкнулись две дорогие иномарки
Днем 2 октября в центре Краснодара у пересечения улиц Красной и Гоголя столкнулись две дорогие иномарки - BMW и Genesis. После столкновения одна из машин зацепила фонарный столб и оказалась на полосе встречного движения.
BMW и Genesis столкнулись на улице КраснойФото: Артём ГНАТЕНКО
На месте работают сотрудники ГИБДД, очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.
Примечательно, что на участке Красной от улицы Гоголя до Гимназической стоят временные дорожные знаки, ограничивающие максимальную разрешенную скорость и информирующие о сужении дороги из-за работ ремонтных бригад.
ИСТОЧНИК KP.RU
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