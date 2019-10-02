СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-02T16:47:03+03:00

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Невеста в белом платье, а жених в строгом костюме – именно так выглядит привычная всем свадьба. Время от времени встречаются пары, которые решительно ломают данный стереотип.

Именно такие молодые люди решили сочетаться узами Гименея в одном из загсов Новороссийска. Необычные прически, яркий цвет волос, обилие татуировок и очень позитивное настроение – все это в видео со свадьбы людей, которые решили сделать классическую церемонию запоминающейся не только для себя и гостей, но и, судя по всему, для сотрудников ЗАГСа.

Необычная пара поженилась на Кубани.На Кубани сыграла свадьбу необычная пара

Напомним, уурорт «Роза Хутор» откроет очередной зимний сезон 20 декабря. Этот период станет первым, когда на всех горных курортах Сочи будет работать единый ски-пасс, правда, его стоимость все еще не определена. Любителям катания по снежным склонам будут доступны 160 километров трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU