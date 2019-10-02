2019-10-02T17:42:32+03:00
Общество

МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща

Это позволит защитить бизнес от необоснованных проверок и исключить коррупционные риски
Екатерина МИШИНА
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Соответствующее соглашение подписали уполномоченный по защите прав предпринимателей Кубани Игорь Якимчик и начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-майор полиции Владимир Андреев.

Рабочая встреча руководителей двух региональных ведомств прошла в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю. Итогом ее стало подписание соглашения о взаимодействии сторон.

По мнению Владимира Андреева, совместная работа позволит оперативно решать проблемные вопросы, предотвращать случаи нарушения законности и полностью исключить коррупционные риски. Кроме того, как отметил в ходе встречи Игорь Якимчик, одним из направлений соглашения является предотвращение нарушения прав и свобод лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и восстановление в пределах компетенции их нарушенных прав.

Данное соглашение будет способствовать развитию делового климата и улучшению инвестиционной привлекательности Краснодарского края, а также позволит более эффективно рассматривать конкретные дела предпринимателей в уголовно-правовой сфере.

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