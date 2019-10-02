2019-10-02T18:41:37+03:00
Общество

Суворовский мост в Краснодаре отремонтировали наполовину

Движение по новому участку откроют 3 октября
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре работы по ремонту Суворовского путепровода завершены наполовину. Движение по участку от Станкостроительной к пер. Тракторному — откроют в ночь на 3 октября. В это же время ограничат проезд транспорта по полосам, которые в данный момент открыты.

-Суворовский станет четвертым мостом в краевой столице, который отремонтировали по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги», - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы на путепроводе стартовали 15 июня 2019 года. Здесь меняют тротуары и бордюрные блоки, а также балки пролетов, бетонные поверхности. Помимо этого, специалисты укрепляют несущие конструкции и укладывают новое асфальтовое покрытие.

Съезд с Суворовского моста на Ставропольскую при движении из города закроют до завершения работ на обеих частях проезжей части. Сейчас действует временная схема движения. Попасть на Ставропольскую можно, свернув с Суворова на Захарова, затем на Постовую и уже по ней выехать на Ставропольскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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