2019-10-02T18:37:00+03:00
Общество

В краевой столице отключат светофоры на пересечении Северной и Тургенева

Они не будут работать 3 октября в течении нескольких часов
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 3 октября с 10:00 до 14:00 погаснут светофоры на пересечении улиц Северной и Тургенева. В этот период не будут работать все электронные регулировщики: 10 транспортных и 8 пешеходных.

- Отключение объектов вызвано необходимостью замены кабеля. Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными. При проезде перекрестка строго соблюдать правила дорожного движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Во время отключения светофоров движение на пересечении Северной и Тургенева будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Напомним, в Краснодаре работы по ремонту Суворовского путепровода завершены наполовину. Движение по участку от Станкостроительной к пер. Тракторному — откроют в ночь с 3 на 4 октября. В это же время ограничат проезд транспорта по полосам, которые в данный момент открыты для проезда в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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