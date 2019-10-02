На Кубани в ДТП погиб известный политик

СЕГОДНЯ 18:52 2019-10-02T18:52:29+03:00

Михаил Велигодский был пассажиром автомобиля, который попал в аварию

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Сегодня днем на автодороге Курганинск-Армавир в районе поворота на хутор Михайлов произошло ДТП. В результате погиб человек.

- По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем «Мазда Демио», превысил допустимую скорость, не справился с управлением и допустил съезд транспортного с дороги и его опрокидывание, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате аварии погиб находившийся в салоне иномарки пассажир. Его личность уже установлена. Это 65-летний политик Михаил Велигодский. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, Михаил Велигодский в 1990 году был избран председателем краевого отделения Республиканской партии, в 1993-2003 годах – работал помощником депутата Госдумы. В 2005-2012 годах член Общественного совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края, также состоял в Общественном совете следственного управления СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU