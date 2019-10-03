В Краснодаре при сносе незаконного гаража обнаружили лошадь

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-03T07:56:36+03:00

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В Краснодаре во время сноса гаражного кооператива на улице Димитрова рабочие нашли лошадь. Она жила в одном из объектов. Владелец гаража использовал его в качестве конюшни. Лошадь передали в управление сельского хозяйства, оно и решит ее дальнейшую судьбу. Об этом в Facebook написал помощник главы города Владимир Вербицкий.

Суд постановил снести 444 гаража. Территория, с которой убирают незаконные постройки, занимает площадь в 1,8 гектар. После демонтажа здесь возведут спортивный комплекс.

- Освобожденные территории по поручению главы города Евгения Первышова используются только под социальные объекты, либо под благоустройство, - добавил начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Напомним, в Краснодаре под снос пошла автомойка на улице имени 1 мая. Ее начали демонтировать на основании решения, вынесенного судом. Объект действовал в частном секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU