В Краснодаре при сносе незаконного гаража обнаружили лошадь
В Краснодаре во время сноса гаражного кооператива на улице Димитрова рабочие нашли лошадь. Она жила в одном из объектов. Владелец гаража использовал его в качестве конюшни. Лошадь передали в управление сельского хозяйства, оно и решит ее дальнейшую судьбу. Об этом в Facebook написал помощник главы города Владимир Вербицкий.
Суд постановил снести 444 гаража. Территория, с которой убирают незаконные постройки, занимает площадь в 1,8 гектар. После демонтажа здесь возведут спортивный комплекс.
- Освобожденные территории по поручению главы города Евгения Первышова используются только под социальные объекты, либо под благоустройство, - добавил начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.
Напомним, в Краснодаре под снос пошла автомойка на улице имени 1 мая. Ее начали демонтировать на основании решения, вынесенного судом. Объект действовал в частном секторе.
ИСТОЧНИК KP.RU