В Ейском районе запустили объекты газоснабжения

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-03T09:42:31+03:00

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В Ейском районе в станице Камышеватской запустили два объекта газоснабжения. Это подводящие газопроводы высокого давления и низкого. Их установили между у Пролетарской и Октябрьской, между Восточной и Коммунаров. Также газопроводы низкого давления провели на улицах Маркса, Рабочей и Кавказской.

- Общая протяженность объектов составила более 17 километров, из краевого бюджета на это выделили более 14 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Ейском районе на сегодняшний день газифицировано 36 населенных пунктов из 40.

До конца года в рамках госпрограммы «Развитие ТЭК» в Краснодарском крае будет построено порядка 130 километров газопроводов. На эти работы из бюджетов выделят 440 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU