В Курганинском районе отремонтировали культурно-досуговый центр

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-03T08:35:22+03:00

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Отремонтировать Родниковский Дом культуры губернатор поручил еще в 2015 году. Здесь была необходима замена крыши, обновление внутренних помещений. Сначала на это было выделено 4 миллиона, а позже еще 2,5 миллиона рублей.

- Теперь культурно-досуговый центр отремонтирован, торжественное открытие запланировано на декабрь этого года, - сообщил глава района Андрей Ворушилин.

- В 24 школах Курганиского района реализуется проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Еще в четырех учреждениях созданы Центры «Точка роста» нацпроекта «Образование». В некоторых школах проводят уроки самбо, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Староминском районе откроется новый офис врача общей практики. С 3 октября в амбулатории начнется прием пациентов. В новом медучреждении помощь будут получать более трех тысяч местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU