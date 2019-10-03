СК проверит информацию об избиении 9-летнего мальчика в Белореченском районе

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-03T08:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белореченском районе инициирован вопрос о передаче из органов полиции в СК материала по факту избиения 9-летнего мальчика.

27 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Южный. Женщина рассказала о соседке, которая часто бьет сына. В тот же день правоохранители получили сообщение из больницы Белореченска. К ним с травмами поступил ребенок.

Выяснилось, что 47-летняя женщина кинула мальчика на землю. За это ее привлекли к административной ответственности.

- В связи с общественным резонансом следственными органами СК России по Краснодарскому краю инициирован вопрос об изъятии материала проверки по данному факту из органов полиции. В ходе проверки будет дана объективная правовая оценка контрольным органам, а также изучены условия жизни и воспитания мальчика, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU