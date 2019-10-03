СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-03T09:22:05+03:00

В Краснодаре пьяный парень угнал авто и поехал в гости

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В дежурную часть Карасунского округа Краснодара обратился местный житель. Он рассказал, что у него угнали «ВАЗ-2105». Он оставил авто возле кафе, расположенного на улице Бородинской, а ключи от замка зажигания положил на барной стойке. Вскоре он обнаружил, что машину угнали.

Полицейские опросили свидетелей и установили, что автомобилем завладел один из посетителей кафе. Потерпевший узнал в описании возможного злоумышленника своего знакомого - 22-летнего жителя Динского района.

Угнанный автомобиль нашли на территории Горячего Ключа. Мужчину задержали. Он признался, что на угон его толкнуло состояние опьянения, в соседний город он отправился к своим друзьям.

- На парня завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством), ему грозит до 5 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU