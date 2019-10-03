2019-10-03T10:02:05+03:00
Происшествия

В Новороссийске мебельщик обманул местных жителей на 4 миллиона рублей

От его действий пострадали 16 граждан
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске мебельщик обманул местных жителей на 4 миллиона рублейВ Новороссийске мебельщик обманул местных жителей на 4 миллиона рублей
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33-летний житель Павловского района обманул в Новороссийске местных жителей. Он заключал с ними договоры об изготовлении спальных гарнитуров, мебели для гостиных и кухонь.

Когда он получал от граждан предоплату, то переставал выходить на связь. Ему удалось обмануть 16 потерпевших на 4 миллиона рублей.

- В отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре пьяный парень угнал авто и поехал в гости. Машину нашли в Горячем Ключе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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