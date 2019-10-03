В Краснодаре после ремонта в Краевой клинической больнице №2 открылся родильный зал

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-03T10:18:13+03:00

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В Краевой клинической больнице №2 завершился ремонт. 2 октября здесь прошло торжественное открытие, возобновили свою работу отделения анестезиологии и реанимации.

- Заработал и обновленный родильный зал. Теперь в распоряжении беременных и персонала восемь индивидуальных залов с возможностью партнерских родов, современные системы мониторирования, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Отделение анестезиологии и реанимации №1 может похвастаться не только свежим ремонтом, но и одним из крупнейших в России коечным фондом. Здесь целых 18 мест. Именно здесь беременные с самой сложной патологией проходят лечение.

Уже в четверг отделения приступили к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU