В Краснодаре после ремонта в Краевой клинической больнице №2 открылся родильный зал
В Краевой клинической больнице №2 завершился ремонт. 2 октября здесь прошло торжественное открытие, возобновили свою работу отделения анестезиологии и реанимации.
- Заработал и обновленный родильный зал. Теперь в распоряжении беременных и персонала восемь индивидуальных залов с возможностью партнерских родов, современные системы мониторирования, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Отделение анестезиологии и реанимации №1 может похвастаться не только свежим ремонтом, но и одним из крупнейших в России коечным фондом. Здесь целых 18 мест. Именно здесь беременные с самой сложной патологией проходят лечение.
Уже в четверг отделения приступили к работе.
ИСТОЧНИК KP.RU