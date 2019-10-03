2019-10-03T11:20:55+03:00
Происшествия

На Кубани из-за долга по алиментам женщина осталась без квартир и земельного участка

Имущество направят на принудительную реализацию, средства от которой поступят на счет детского дома-интерната
Александра ПОДУШКО
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Из-за долга по алиментам женщина осталась без квартир и земельного участкаИз-за долга по алиментам женщина осталась без квартир и земельного участка
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В Гулькевичском районе женщину лишили родительских прав за асоциальный образ жизни. Она также должна была выплачивать алименты своему ребенку.

Местная жительница накопила задолженность на сумму 610 тысяч рублей. Женщина старательно избегала встреч с судебными приставами, игнорировала вызовы на прием и не отвечала на звонки.

- Сотрудник ведомства составил акт описи и ареста на земельный участок должницы площадью почти 78 тысяч квадратных метров, а также квартир, площадью 16 и 19 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Имущество направят на принудительную реализацию, средства от которой поступят на счет детского дома-интерната, в котором сейчас живет ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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