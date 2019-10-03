В Краснодаре мужчина украл коляску и телевизор

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-03T10:50:41+03:00

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В Краснодаре в течение одной недели мужчина совершил два факта мошенничества и одну кражу.

На популярном интернет-сайте он нашел объявления о продаже детской коляски и мебели. При личной встрече с собственниками парень убедил их, что уже перевел деньги на счет. Хотя этого он не делал, потерпевшие не сразу обнаружили, что их обманули.

- Спустя несколько дней этот же гражданин, съезжая со съемной квартиры, похитил телевизор своего арендодателя. Общая сумма ущерба составила 43 тысячи рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Злоумышленника задержали на улице Автолюбителей. Мужчина признался, что коляску оставил себе, так как у него был маленький ребенок, мебелью расплатился с грузчиками, когда переезжал, а чужой телевизор продал случайному прохожему за несколько тысяч рублей.

В отношении ранее не судимого 29-летнего жителя города Красноярска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 и части 2 статьи 159 УК РФ (Кража и Мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU