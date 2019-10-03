2019-10-03T10:50:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина украл коляску и телевизор

На преступление он пошел из-за маленького ребенка
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре мужчина украл коляску и телевизорВ Краснодаре мужчина украл коляску и телевизор
Изменить размер текста:

В Краснодаре в течение одной недели мужчина совершил два факта мошенничества и одну кражу.

На популярном интернет-сайте он нашел объявления о продаже детской коляски и мебели. При личной встрече с собственниками парень убедил их, что уже перевел деньги на счет. Хотя этого он не делал, потерпевшие не сразу обнаружили, что их обманули.

- Спустя несколько дней этот же гражданин, съезжая со съемной квартиры, похитил телевизор своего арендодателя. Общая сумма ущерба составила 43 тысячи рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Злоумышленника задержали на улице Автолюбителей. Мужчина признался, что коляску оставил себе, так как у него был маленький ребенок, мебелью расплатился с грузчиками, когда переезжал, а чужой телевизор продал случайному прохожему за несколько тысяч рублей.

В отношении ранее не судимого 29-летнего жителя города Красноярска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 и части 2 статьи 159 УК РФ (Кража и Мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи продавец случайно отрубил себе часть пальца блендером
В Краснодаре парк «Солнечный Остров» отметит свое 60-летие
В Краснодаре из-за футбольного матча продлят время работы общественного транспорта
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня
В Северском районе погиб мотоциклист
В Сочи пройдет Чемпионат России по парусному спорту
В «Три-З» стартовал первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз
ВТБ раскрыл первые эскроу-счета
В Армавире руководителя городского управления Пенсионного фонда оштрафовали
В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»