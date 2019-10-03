Краснодарцы и экология. Вместе или порознь?

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-03T10:59:00+03:00

Мы все с вами плакали над речью Греты Тунберг, делились ею в социальных сетях и поистине заразились синдромом массового эко-спасения

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В стране цветет культ всепоглощающей любви к экологии. Мы все с вами плакали над речью Греты Тунберг, делились ею в социальных сетях и поистине заразились синдромом массового эко-спасения. Мы бойкотируем бытовую химию без зеленого “ЭКО”, покупаем термосы на смену пластиковым стаканчикам и шопперы, чтобы навсегда истребить полиэтиленовые пакеты. Но что это - в глобальном смысле?

Разумеется, забота даже одного человека об окружающей среде - уже верный шаг на пути к большому, общему делу. Но острее всего на сегодняшний день, как нам кажется, стоит проблема нехватки зеленых насаждений. Ведь именно грамотное озеленение решает множество глобальных эко-проблем.

Все мы знаем из природоведения за 2 класс, что зеленые насаждения - истинный протагонист в театре экофилии: они не просто украшают город и делают нам фон для фотокарточек, а спасают общество от повального загрязнения воздуха, выхлопных газов и прочего мусора, который мешает нам вздохнуть полной грудью. Летом, тенистые аллеи понижают температуру воздуха на 10-12 градусов, что особенно актуально на опаленной солнцем кубанской земле.

Но что мы видим сейчас. В городе повально вырубают каштаны, трухлявые тополя, потому что старые деревья - действительно опасны для жизни. Так и стоят они оголенными пеньками, не принося практически никакой пользы своему городу. На деле бы - высадить на их месте новые молодые аллеи, засеять молодой газон и вместо вечных заборов-свалок-недостроев обустроить зеленые островки. Как спасение от каменных джунглей. Казалось бы, все звучит слишком утопично? А нет.

Например, в микрорайоне “Губернском” жить поистине хорошо. “ЮгСтройИнвест” - один из немногих застройщиков, который, возводя каменные столпы комфортной семейной жизни, честно заботится и об экологии. Только за четыре года строительства “Губернского” застройщик высадил на его территории более 3 га зеленых насаждений. И жильцам приятно, и экология радуется.

Аллеи “Губернского” украшают арт-объекты: знаменитое “Сердце “Губернского”, живописный фонтан, подкова - на удачу жильцам. К слову, о жильцах. Здесь они тоже отличаются сознательностью и нешуточным активизмом. Несколько раз в год ГК ЮгСтройИнвест проводит субботники и дни древонасаждения, которые не просто сплачивают соседей, но и помогают экосистеме еще парой десятков квадратных метров зелени.

Чтобы “легкие Земли” задышали свободно, достаточно десятка саженцев от каждого ее жителя. Да, очевидно, что городская растительность не в силах провентилировать всю страну. Но разве мы не говорили в начале, что даже маленький шаг одного - это уже верная поступь к прогрессу?