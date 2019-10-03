2019-10-03T11:05:35+03:00
Общество

Краснодар получил участок земли для строительства школы и детского сада

Площадь территории составила 3,6 гектара
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
фото: администрация Краснодарафото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Застройщик безвозмездно передал в собственность Краснодара участок земли, который находится в Прикубанском округе. Это 2,7 гектара - под строительство общеобразовательной школы и 0,9 гектар – для возведения детского сада.

- К участкам уже подведены сети тепло-, водо- и электроснабжения. По договору между администрацией и застройщиком, территория перейдет в муниципальную собственность в течение 3-х дней со дня подписания соглашения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В Краснодаре действуют несколько механизмов строительства социальных объектов. Один из них - это безвозмездная передача в муниципальную собственность земельных участков с коммуникациями. Также застройщики самостоятельно возводят социальные объекты, которые администрация приобретает уже готовыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи продавец случайно отрубил себе часть пальца блендером
В Краснодаре парк «Солнечный Остров» отметит свое 60-летие
В Краснодаре из-за футбольного матча продлят время работы общественного транспорта
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня
В Северском районе погиб мотоциклист
В Сочи пройдет Чемпионат России по парусному спорту
В «Три-З» стартовал первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз
ВТБ раскрыл первые эскроу-счета
В Армавире руководителя городского управления Пенсионного фонда оштрафовали
В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»