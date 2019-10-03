Краснодар получил участок земли для строительства школы и детского сада

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-03T11:05:35+03:00

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Застройщик безвозмездно передал в собственность Краснодара участок земли, который находится в Прикубанском округе. Это 2,7 гектара - под строительство общеобразовательной школы и 0,9 гектар – для возведения детского сада.

- К участкам уже подведены сети тепло-, водо- и электроснабжения. По договору между администрацией и застройщиком, территория перейдет в муниципальную собственность в течение 3-х дней со дня подписания соглашения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В Краснодаре действуют несколько механизмов строительства социальных объектов. Один из них - это безвозмездная передача в муниципальную собственность земельных участков с коммуникациями. Также застройщики самостоятельно возводят социальные объекты, которые администрация приобретает уже готовыми.

ИСТОЧНИК KP.RU