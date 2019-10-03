2019-10-03T11:22:56+03:00
Происшествия

Жительница Ейска, чтобы не платить долг, предложила приставу взятку

За прекращение двух исполнительных производств она давала 60 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Жительница Ейска, чтобы не платить долг, предложила приставу взяткуЖительница Ейска, чтобы не платить долг, предложила приставу взяткуФото: Архив "КП"
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Жительница Ейского района пришла к судебному приставу-исполнителю и предложила взятку. 60 тысяч рублей сотрудник ведомства бы получил за прекращение двух исполнительных производств.

- В служебном кабинете судебного пристава гражданку задержали сотрудники полиции при передаче денег. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по краснодарскому краю.

Преступление выявили работники отдела противодействия коррупции Управления ФССП России по краю, а также судебный пристав-исполнитель, которой предназначалась взятка.

Напомним, из-за долга по алиментам женщина осталась без квартир и земельного участка. Имущество направят на принудительную реализацию, средства от которой поступят на счет детского дома-интерната.

ИСТОЧНИК KP.RU

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