2019-10-03T11:38:12+03:00
Общество

В Краснодаре открылась «Кубанская ярмарка»

Она продлится до 6 октября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Вениамин Кондратьев посетит «Кубанскую ярмарку», которая открылась 3 октября в Краснодаре. Глава региона осмотрит стенды с продукцией малых форм хозяйствования края.

- Выставка пройдет с 3 по 6 октября в Краснодаре в «Экспоград Юг». В ней примут участие порядка 800 сельхозпроизводителей региона. Также будут и те, кто получил торговый знак «Сделано на Кубани», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего будет представлено 12 кластеров. На них расположат все категории товаров – от сельскохозяйственной техники и оборудования до саженцев и готовой продукции.

Также здесь проведут ряд деловых мероприятий. Одним из основных событий станет выездное заседание комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам. Будут также и круглые столы, конференции по актуальным темам АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи продавец случайно отрубил себе часть пальца блендером
В Краснодаре парк «Солнечный Остров» отметит свое 60-летие
В Краснодаре из-за футбольного матча продлят время работы общественного транспорта
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня
В Северском районе погиб мотоциклист
В Сочи пройдет Чемпионат России по парусному спорту
В «Три-З» стартовал первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз
ВТБ раскрыл первые эскроу-счета
В Армавире руководителя городского управления Пенсионного фонда оштрафовали
В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»