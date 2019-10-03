В Краснодаре открылась «Кубанская ярмарка»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-03T11:38:12+03:00

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Вениамин Кондратьев посетит «Кубанскую ярмарку», которая открылась 3 октября в Краснодаре. Глава региона осмотрит стенды с продукцией малых форм хозяйствования края.

- Выставка пройдет с 3 по 6 октября в Краснодаре в «Экспоград Юг». В ней примут участие порядка 800 сельхозпроизводителей региона. Также будут и те, кто получил торговый знак «Сделано на Кубани», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего будет представлено 12 кластеров. На них расположат все категории товаров – от сельскохозяйственной техники и оборудования до саженцев и готовой продукции.

Также здесь проведут ряд деловых мероприятий. Одним из основных событий станет выездное заседание комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам. Будут также и круглые столы, конференции по актуальным темам АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU