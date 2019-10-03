На Кубани День здоровья посвятят здоровому образу жизни
На Кубани в рамках Дня здоровья в эту субботу, 5 октября, врачи проведут консультативно-диагностический прием в селе Белая Глина. Он состоится на базе ГБУЗ «Белоглинская ЦРБ», а также в парке культуры и отдыха.
- Местные смогут получить рекомендации от терапевта, психиатра-нарколога, хирурга, врача общей практики, дерматовенеролога, педиатра, невропатолога, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Организуют работу «Постов здоровья». Все желающие пройдут диагностические исследования. Определят уровень глюкозы в крови, вычисления ИМТ, им сделают флюорографию, ЭКГ, УЗИ.
В этот день еще прочтут лекцию на тему: «Влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему», проведут анкетирования о вреде потребления табака и покажут видео о здоровом образе жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU