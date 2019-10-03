На Кубани День здоровья посвятят здоровому образу жизни

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-03T12:08:07+03:00

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На Кубани в рамках Дня здоровья в эту субботу, 5 октября, врачи проведут консультативно-диагностический прием в селе Белая Глина. Он состоится на базе ГБУЗ «Белоглинская ЦРБ», а также в парке культуры и отдыха.

- Местные смогут получить рекомендации от терапевта, психиатра-нарколога, хирурга, врача общей практики, дерматовенеролога, педиатра, невропатолога, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Организуют работу «Постов здоровья». Все желающие пройдут диагностические исследования. Определят уровень глюкозы в крови, вычисления ИМТ, им сделают флюорографию, ЭКГ, УЗИ.

В этот день еще прочтут лекцию на тему: «Влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему», проведут анкетирования о вреде потребления табака и покажут видео о здоровом образе жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU