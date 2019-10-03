В Армавире руководителя городского управления Пенсионного фонда оштрафовали

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-03T12:31:00+03:00

Ее привлекли к ответственности за нарушения при осуществлении госзакупок

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Прокуратура Армавира провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в деятельности Пенсионного фонда города.

- Сотрудники ведомства выявили нарушения при осуществлении закупок. В частности, было неверно определено количество товара, а также сроки предоставления участникам аукциона разъяснений положения документации о торгах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

При размещении на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона были необоснованно сокращены сроки подачи заявок на участие в определении поставщика.

В отношении начальника учреждения возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 4.2 и ч. 8 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). За данные нарушения женщина выплатит штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU