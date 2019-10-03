В «Три-З» стартовал первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-03T12:42:12+03:00

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Краснодар - Федеральная сеть офтальмологических центров «Три-З» объявляет о старте первого обучающего курса по имплантации заднекамерных факичных интраокулярных линз (ФИОЛ). Занятия проводятся на базе референтного центра CARE GROUP, статус которого ГК «Три-З» получила в апреле 2019 года.

Референтный центр создан с целью внедрения в практическую офтальмологию России передовых методик коррекции зрения: для коррекции миопии высокой степени, астигматизма и пресбиопии, а также добавочных линз с целью достижения максимального рефракционного результата после ранее проведенных операций по замене хрусталика.

Клиники «Три-З» начали работать с факичными интраокулярными линзами в 2016 году. Работа в рамках референтного центра позволила освоить эту технологию большинству офтальмохирургов «Три-З». По итогам занятия все слушатели получили соответствующие сертификаты.

Подробности на корпоративном сайте и в социальных сетях.

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