2019-10-03T12:43:09+03:00
Спорт

В Сочи пройдет Чемпионат России по парусному спорту

Соревнования пройдут в акватории «Юг Спорта»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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С 8 по 14 октября в Сочи пройдут Чемпионат России по парусному спорту в классе RS:X и Первенство России в олимпийских классах яхт.

Участие около 160 спортсменов из 36 регионов страны. Яхтсмены будут бороться за звания победителей в рамках Первенства России в олимпийских классах яхт «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «470», «Финн», «49-й», «49-й FX», «Накра 17-микст» и в классе «Парусная доска «RS:X».

- Соревнования пройдут в акватории «Юг Спорта». Вход для зрителей свободный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в Сочи 5 октября в 19:00 на стадионе «Фишт» ФК «Сочи» встретится с «Крыльями Советов». Поэтому для удобства болельщиков время работы общественного транспорта продлят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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