В Северском районе погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-03T13:07:07+03:00

Он превысил скорость и наехал на ограждение

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В Северском районе 2 октября около 21:00 в районе 63-километра автодороги «Краснодар - Верхнебаканский» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 28-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Сузуки», превысил скорость и наехал на дорожное ограждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия мотоциклист погиб на месте. Известно, что у него не было прав управления.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани в ДТП погиб известный политик. Михаил Велигодский был пассажиром автомобиля, который попал в аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU