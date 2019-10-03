В Краснодаре из-за футбольного матча продлят время работы общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-03T13:34:51+03:00

В это время трамваи на линии будут курсировать двойные

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В Краснодаре из-за футбольного матча между ФК «Краснодар» и ФК «Хетафе» продлят время работы общественного транспорта. В ночь с 3 на 4 октября автобусы и трамваи будут работать до 00:30. Они отвезут болельщиков домой.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, было принято решение продлить работу общественного транспорта для удобства болельщиков. Это сделали для того, чтобы у них была возможность после игры спокойно доехать. Трамваи в это время на линии будут курсировать двойные.

- Изменения коснулись маршрутов, которые проходят вблизи стадиона «Краснодар». До 00:30 будут работать автобусы: № № 45, 48, 51, 58, 78. А также трамваи: № № 2 и 3, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамвай по маршруту № 2 от конечной остановки «Декабристов» отправится по стандартному маршруту в 00:20 и 00:32. У «тройки» с 00:23 изменится схема движения. От «Декабристов» он проследует до Западного трамвайного депо.

Также с 23:33 на линии будет работать вагон от «Декабристов» по Садовой и Горького до Западного трамвайного депо.

ИСТОЧНИК KP.RU