2019-10-03T13:53:34+03:00
Звезды

В Краснодаре парк «Солнечный Остров» отметит свое 60-летие

Праздник состоится 5 октября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: pit-kultura23.ruФото: pit-kultura23.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре отметят 60-летие парка «Солнечный Остров». Праздничные мероприятия запланированы на 5 октября. Они начнутся в 12:00 и продлятся до 19:30 на центральной площади.

- Гостей парка ждёт яркий праздник, наполненный множеством событий. Это конкурс головных уборов и причесок в виде «Солнца», розыгрыш полетов в аэротрубе, зажигательный вечер с кавер-группой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП Парки, инвестиции, туризм.

Также для гостей и жителей города подготовили торжественный праздничный салют.

В ведомстве рассказали, что с 10:00 в парке «Солнечный остров» будут действовать скидки 50 процентов на все аттракционы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи продавец случайно отрубил себе часть пальца блендером
В Краснодаре из-за футбольного матча продлят время работы общественного транспорта
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня
В Северском районе погиб мотоциклист
В Сочи пройдет Чемпионат России по парусному спорту
В «Три-З» стартовал первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз
ВТБ раскрыл первые эскроу-счета
В Армавире руководителя городского управления Пенсионного фонда оштрафовали
В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»