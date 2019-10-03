В Краснодаре парк «Солнечный Остров» отметит свое 60-летие

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-03T13:53:34+03:00

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В Краснодаре отметят 60-летие парка «Солнечный Остров». Праздничные мероприятия запланированы на 5 октября. Они начнутся в 12:00 и продлятся до 19:30 на центральной площади.

- Гостей парка ждёт яркий праздник, наполненный множеством событий. Это конкурс головных уборов и причесок в виде «Солнца», розыгрыш полетов в аэротрубе, зажигательный вечер с кавер-группой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП Парки, инвестиции, туризм.

Также для гостей и жителей города подготовили торжественный праздничный салют.

В ведомстве рассказали, что с 10:00 в парке «Солнечный остров» будут действовать скидки 50 процентов на все аттракционы.

ИСТОЧНИК KP.RU