В Дни науки и фантастики в «Сочи Парке» соберутся супергерои
Участникам «Квеста супергероев» понадобятся сила и ловкость, чтобы пройти полосу препятствий и лазерную паутину, выполнить серьезные задания и получить звание супергероя. Игра стартует в 14.30 в Южной Резиденции Бабы Яги.
В Школе волшебства откроются мастер-классы по технике рисования на воде эбру. В Краю богатырей подготовлены головоломки, разобраться в которых помогут знания законов физики и математики. Участников этих активностей на площадках ждут с 12.00 до 15.00.
В Дни науки и фантастики по расписанию пройдут анимационные и танцевальные шоу, представления в дельфинарии и совариуме.
До 22 октября Сочи Парк работает с 11.00 до 18.00 с выходными в понедельник и вторник, с 23 октября по 10 ноября - с 11.00 до 21.00 без выходных.
Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в парк всегда свободный.