В Дни науки и фантастики в «Сочи Парке» соберутся супергерои

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-03T15:03:39+03:00

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Участникам «Квеста супергероев» понадобятся сила и ловкость, чтобы пройти полосу препятствий и лазерную паутину, выполнить серьезные задания и получить звание супергероя. Игра стартует в 14.30 в Южной Резиденции Бабы Яги.

В Школе волшебства откроются мастер-классы по технике рисования на воде эбру. В Краю богатырей подготовлены головоломки, разобраться в которых помогут знания законов физики и математики. Участников этих активностей на площадках ждут с 12.00 до 15.00.

В Дни науки и фантастики по расписанию пройдут анимационные и танцевальные шоу, представления в дельфинарии и совариуме.

До 22 октября Сочи Парк работает с 11.00 до 18.00 с выходными в понедельник и вторник, с 23 октября по 10 ноября - с 11.00 до 21.00 без выходных.

Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в парк всегда свободный.