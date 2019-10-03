2019-10-03T15:35:07+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал открытие инклюзивной мастерской «НеПросто керамика» в Краснодаре

Это свободное пространство, где люди с особенностями развития теперь смогут общаться, учиться и работать
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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2 октября при поддержке «Ростелекома» в Краснодаре официально открылась инклюзивная мастерская «НеПросто керамика» благотворительной организации «Добрый-Юг». Это свободное пространство, где люди с особенностями развития теперь смогут общаться, учиться и работать: создавать предметы интерьера, глиняную посуду и другие поделки.

«Идея родилась давно, но для ее реализации требовалось много ресурсов. Победа в конкурсе Фонда президентских грантов, а также благотворительная помощь от “Ростелекома” и десятков неравнодушных людей позволили нам стартовать в 2019 году. Наконец, мы нашли помещение, закупили основное оборудование; теперь остается отрабатывать с ребятами профессиональные навыки. Помимо керамической, мы открыли швейную и кулинарную мастерские. Рада, что нам удалось создать важный и уникальный для Краснодара и региона проект», — говорит Дана Руднева, руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг».

Организаторы планируют проводить благотворительные ярмарки, а также мастер-классы для сотрудников краснодарских компаний и их семей. Изготовленные на занятиях поделки участники смогут оставить себе или передать для последующей реализации. В ближайшее время появится каталог изделий «непростых» мастеров, их можно будет приобретать в качестве корпоративных сувениров и не только.

«Наша компания на юге не первый год поддерживает подобные социальные проекты. Мы неоднократно убеждались, что программы адаптации и социализации людей с особенностями развития, направленные на вовлечение их в настоящий рабочий процесс, эффективны и дают хороший результат. В рамках этой инициативы мы также развиваем волонтерское движение среди сотрудников компании. Ведь человечность – одна из базовых корпоративных ценностей “Ростелекома”», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Люди с ментальными нарушениями в возрасте от 16 лет и старше могут присоединиться и начать обучение в любой момент. Кроме того, в инклюзивных мастерских с радостью примут всех желающих бесплатно учиться ремеслу рядом с особыми людьми, а также волонтерскую помощь. Мастерская «НеПросто керамика» работает в будние дни с 9:00 до 17:00 часов, в выходные с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова, д. 181. Узнать подробнее о проекте можно по телефону +7 (928) 241 61 84.

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