Российские туристы пересаживаются из поездов в самолеты

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-03T15:51:20+03:00

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Количество туристов, которые прибывают на Кубань самолетами, практически сравнялось с числом тех, кто предпочитает добираться до курортов региона на поезде. С начала 2019 года аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы приняли 9,3 миллиона пассажиров. Примерно столько же туристов обслужили вокзалы Сочи, Адлера, Краснодара, Анапы, Лазаревского, Туапсе и Новороссийска.

- Стоимость билетов на самолет практически сравнялась с ценой на проезд в поездах. При этом, в первом случае получается серьезная экономия времени, - пишет Юг Times.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на Кубани работают 4 аэропорта. При этом, три принимают внутренние и международные рейсы и один - только внутренние. Самый большой пассажиропоток приходится на воздушную гавань Сочи, с начала года здесь побывали 4,7 миллиона пассажиров. Второй по популярности аэропорт Кубани находится в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU