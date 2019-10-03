2019-10-03T15:51:20+03:00
Общество

Российские туристы пересаживаются из поездов в самолеты

Пассажиропоток в аэропортах Кубани сравнялся с ж/д вокзалами
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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Количество туристов, которые прибывают на Кубань самолетами, практически сравнялось с числом тех, кто предпочитает добираться до курортов региона на поезде. С начала 2019 года аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы приняли 9,3 миллиона пассажиров. Примерно столько же туристов обслужили вокзалы Сочи, Адлера, Краснодара, Анапы, Лазаревского, Туапсе и Новороссийска.

- Стоимость билетов на самолет практически сравнялась с ценой на проезд в поездах. При этом, в первом случае получается серьезная экономия времени, - пишет Юг Times.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на Кубани работают 4 аэропорта. При этом, три принимают внутренние и международные рейсы и один - только внутренние. Самый большой пассажиропоток приходится на воздушную гавань Сочи, с начала года здесь побывали 4,7 миллиона пассажиров. Второй по популярности аэропорт Кубани находится в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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