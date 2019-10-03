В краевой столице реставрируют военные памятники

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-03T16:02:58+03:00

Их приведут в порядок к 75-летию Великой Победы

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В Краснодаре реставрируют военные мемориалы. Работы стартовали в сентябре и продлятся до апреля 2020 года. Специалисты меняют облицовку постаментов, восстанавливают надписи, благоустраивают прилегающую территорию.

- Монументы необходимо привести в порядок к дате празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что все военные памятники краевой столицы делятся на две группы. В первой те, которые являются объектами культурного наследия. Чтобы провести их ремонт, необходимо не только составить проект, но и получить согласование в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Пока проводится данная работа, специалисты реставрируют монументы, которые объектами культурного наследия не являются.

ИСТОЧНИК KP.RU