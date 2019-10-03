2019-10-03T16:31:33+03:00
Общество

С начала года более 2,5 тысяч кубанских врачей прошли переподготовку

Профессиональное обучение проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В 2019 году профессиональное допобучение должны пройти почти 5 тысяч кубанских врачей. На данный момент его получили уже более 2,5 тысяч специалистов.

- Данный проект направлен не только на повышение профессионального мастерства медицинских работников, но и на устранение дефицита кадров в учреждениях здравоохранения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в рамках национального проекта внедряется новая модель работы с электронным документооборотом и логистикой. Это проекты «Бережливая поликлиника» и «Электронная запись». Сегодня новые форматы реализованы уже почти в 100 организациях.

Напомним, на Кубани в рамках Дня здоровья в эту субботу, 5 октября, врачи проведут консультативно-диагностический прием в селе Белая Глина. Он состоится на базе ГБУЗ «Белоглинская ЦРБ», а также в парке культуры и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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