Этой осенью в армию отправятся около 6 тысяч кубанцев

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-03T17:48:00+03:00

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На Кубани стартовала осенняя призывная компания в ряды вооруженных сил. Она продлиться до 31 декабря.

- Весной 2019 года в армию ушли 6400 жителей региона. Осенью в ряды вооруженных сил отправятся еще порядка 6000 человек, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в частях Министерства обороны службу будут нести около 5 тысяч кубанцев. Остальные призывники отправятся в другие войска и формирования – Нацгвардию и ФСО. 300 человек направят в казачьи подразделения. 80% от числа всех кубанских призывников традиционно будут служить в частях, дислоцированных на территории Южного федерального округа.

Напомним, в Краснодаре реставрируют военные мемориалы. Работы стартовали в сентябре и продлятся до апреля 2020 года. Специалисты меняют облицовку постаментов, восстанавливают надписи, благоустраивают прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU