2019-10-03T17:55:49+03:00
Общество

С начала года количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%

Они устанавливают оборудование, обеспечивающее связь четвертого поколения
Максим ОСОКИН
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В России продолжается активное развитие сетей мобильной связи операторов «большой четверки». По данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, за восемь месяцев количество РЭС основных операторов сотовой связи возросло до 774,8 тыс., что на 11% выше показателей начала года.

Наибольшее количество РЭС остается у ПАО «МегаФон» - 245 693. У ПАО «МТС» - 186 607, у ПАО «ВымпелКом» - 166 111 и у ООО «Т2 Мобайл» - 176 487. Вместе с тем по темпам развития сетей связи продолжают лидировать ООО «Т2 Мобайл» (+19%) и ПАО «ВымпелКом» (+13%).

При этом рост числа РЭС происходит преимущественно за счет развития сетей четвертого поколения (+25% с начала года), позволяющих предоставлять контентные услуги и услуги передачи данных на максимальных скоростях. На начало сентября в этом стандарте действовало 306 777 РЭС.

Всего на территории России эксплуатируется более 2 млн. РЭС различных служб радиосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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