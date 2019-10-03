Бывшие налоговики из Армавира получили на двоих 14,5 лет за взятку

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-03T18:07:00+03:00

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Суд вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников налоговой службы Армавира. Юрия Зоза и Владимира Молчанова признали виновными в получении взятки за незаконные действия.

- Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2018 года Зоз и Молчанов проводили проверку в одном из садоводческих товариществ. В ее ходе они установили, что один из местных жителей осуществлял предпринимательскую деятельность без необходимой регистрации, что является административным правонарушением. Сотрудники налоговой инспекции договорились получить у предпринимателя взятку за сокрытие данного факта. За это они потребовали с предпринимателя передавать им по 5 тысяч рублей ежемесячно. Мужчина сообщил о данном факте в правоохранительные органы, - рассказали «КП» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С 12 марта по 11 октября 2018 года заявитель передал злоумышленникам деньги в сумме 48 тысяч рублей. После чего их задержали полицейские.

Суд назначил Юрию Зозу наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 336 тысяч рублей. Молчанов проведет в колонии 7,5 лет и заплатит штраф в 448 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU