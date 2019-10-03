2019-10-03T18:36:51+03:00
Общество

В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Захарова

Проезд закроют на три дня
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре с 4 по 6 октября закроют движение по улице Захарова в сторону Постовой напротив перинатального центра. Здесь будут вести работы сотрудники газовой службы.

- На время работ организуют движение автомобилей по полосе, которая предназначена для парковки транспорта. Автовладельцев просят быть внимательными и осторожными при проезде данного участка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что ориентироваться при движении по Постовой водителям помогут установленные здесь временные дорожные знаки.

Напомним, в Краснодаре из-за футбольного матча между ФК «Краснодар» и ФК «Хетафе» продлят время работы общественного транспорта. В ночь с 3 на 4 октября автобусы и трамваи будут работать до 00:30. Они отвезут болельщиков домой. Изменения коснулись маршрутов, которые проходят вблизи стадиона «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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