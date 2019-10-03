2019-10-03T19:58:28+03:00
Общество

15 сотрудников кубанского Минздрава наказали за недостоверные сведения о доходах

Они «забыли» указать в декларациях недвижимость
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: prokuratura-krasnodar.ruФото: prokuratura-krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В результате были выявлены нарушения со стороны 15 должностных лиц.

- В частности, были скрыты доходы на общую сумму более 3 млн руб., полученные от продажи транспортных средств, 4 незадекларированных объекта недвижимости и другие нарушения, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор края внес представление в адрес губернатора Кубани, которое было рассмотрено и удовлетворено. В результате, 15 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, прокуратура Армавира провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в деятельности Пенсионного фонда города. Сотрудники ведомства выявили нарушения при осуществлении закупок. В частности, было неверно определено количество товара, а также сроки предоставления участникам аукциона разъяснений положения документации о торгах

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший глава Белореченского района стал мэром Ялты
В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Захарова
Бывшие налоговики из Армавира получили на двоих 14,5 лет за взятку
С начала года количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%
Этой осенью в армию отправятся около 6 тысяч кубанцев
ВТБ Лизинг ожидает роста отрасли за счет автолизинга
На Кубани снизилась подростковая преступность
С начала года более 2,5 тысяч кубанских врачей прошли переподготовку
В краевой столице реставрируют военные памятники
Российские туристы пересаживаются из поездов в самолеты
«Ростелеком» поддержал открытие инклюзивной мастерской «НеПросто керамика» в Краснодаре
В Дни науки и фантастики в «Сочи Парке» соберутся супергерои
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Сочи продавец случайно отрубил себе часть пальца блендером
В Краснодаре парк «Солнечный Остров» отметит свое 60-летие
В Краснодаре из-за футбольного матча продлят время работы общественного транспорта
В Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня
В Северском районе погиб мотоциклист
В Сочи пройдет Чемпионат России по парусному спорту
В «Три-З» стартовал первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз
ВТБ раскрыл первые эскроу-счета
В Армавире руководителя городского управления Пенсионного фонда оштрафовали
В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»