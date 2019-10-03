15 сотрудников кубанского Минздрава наказали за недостоверные сведения о доходах

СЕГОДНЯ 19:58 2019-10-03T19:58:28+03:00

Они «забыли» указать в декларациях недвижимость

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В Министерстве здравоохранения Краснодарского края прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В результате были выявлены нарушения со стороны 15 должностных лиц.

- В частности, были скрыты доходы на общую сумму более 3 млн руб., полученные от продажи транспортных средств, 4 незадекларированных объекта недвижимости и другие нарушения, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор края внес представление в адрес губернатора Кубани, которое было рассмотрено и удовлетворено. В результате, 15 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, прокуратура Армавира провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в деятельности Пенсионного фонда города. Сотрудники ведомства выявили нарушения при осуществлении закупок. В частности, было неверно определено количество товара, а также сроки предоставления участникам аукциона разъяснений положения документации о торгах

ИСТОЧНИК KP.RU