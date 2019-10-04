На «Кубанской Ярмарке» более 20 промпредприятий представили свою продукцию

СЕГОДНЯ 07:19 2019-10-04T07:19:03+03:00

В этом сезоне выставка разделена на 12 специализированных кластеров

Изменить размер текста: A A

«Кубанская ярмарка» проходит в краснодарском «Экспоград-Юг». Завершится она 6 октября. Посетители могут попробовать и приобрести качественную продукцию местных производителей.

- Площадь экспозиции составляет 665 квадратных метров. В этом году более 20 промышленных предприятий представили свою продукцию. Стенды организованы при поддержке департамента промышленной политики края и регионального фонда развития промышленности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках деловой программы выставки состоялся круглый стол, где обсудили новую меру господдержки для машиностроителей Кубани. В первую очередь край поможет тем производителям, которые выводят на рынок пилотные партии новых видов машин и оборудования. Ежегодное финансирование на 2020-2021 годы составит 80 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU