Кубанский спортсмен взял «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-04T07:35:57+03:00

На соревнованиях выступали пять представителей Краснодарского края

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В Дохе проходит чемпионат мира по легкой атлетике. В заявку на турнир подали 30 российских атлетов, имеющих статус нейтральных спортсменов.

- Среди них пять представителей Краснодарского края – толкатель ядра Александр Лесной, прыгун тройным Дмитрий Сорокин, бегунья Полина Миллер, многоборец Илья Шкуренев и барьерист Сергей Шубенков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

Первым «серебро» завоевал Шубенков. В беге на 110 метров с барьерами он показал второй результат.

Миллер и Сорокина остались вне списка призеров. Шансы на награды еще остаются у Шкуренева и Лесного.

Напомним, с начала года более 2,5 тысяч кубанских врачей прошли переподготовку. Профессиональное обучение проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU