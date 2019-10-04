Кубанский спортсмен взял «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике
В Дохе проходит чемпионат мира по легкой атлетике. В заявку на турнир подали 30 российских атлетов, имеющих статус нейтральных спортсменов.
- Среди них пять представителей Краснодарского края – толкатель ядра Александр Лесной, прыгун тройным Дмитрий Сорокин, бегунья Полина Миллер, многоборец Илья Шкуренев и барьерист Сергей Шубенков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.
Первым «серебро» завоевал Шубенков. В беге на 110 метров с барьерами он показал второй результат.
Миллер и Сорокина остались вне списка призеров. Шансы на награды еще остаются у Шкуренева и Лесного.
Напомним, с начала года более 2,5 тысяч кубанских врачей прошли переподготовку. Профессиональное обучение проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
ИСТОЧНИК KP.RU