В Краснодаре строят лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-04T08:08:20+03:00

Его возводят в рамках Национального проекта «Здравоохранение»

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В краевой столице строят лечебно-диагностический корпус на 460 мест детской краевой больницы. Это осуществляется в рамках реализации проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

На объекте уже проводят подготовительные работы по строительству корпуса. Рабочие установили систему видеонаблюдения, разрабатывают траншеи под наружные сети электроснабжения, теплоснабжения и канализации, делают котлован под строительство газификационной станции, укладывают дорожные плиты для подъездов.

- Минздрав держит на контроле ход строительных работ. Срок их окончания запланирован на конец 2021 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU