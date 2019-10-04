Курорты Краснодарского края представят свой потенциал на международной выставке
Курорты Краснодарского края представят свой потенциал на международной туристической выставке «EXPOTRAVEL». Она пройдет в Екатеринбурге 4-5 октября.
В рамках консолидированного стенда курортов края будет представлен санаторно-курортный и туристский потенциал Анапы, Горячего Ключа, Краснодара и Туапсинского района региона. Специалисты расскажут о наиболее привлекательных в бархатный сезон видах отдыха и самых интересных местах для путешествия по региону.
- На краевом стенде запланирована презентация, розыгрыш сувениров от министерства курортов региона. Делегация примет участие в воркшопах, конференциях и круглых столах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Выставка «EXPOTRAVEL» проводится уже 18 лет. За эти годы ее участниками стали представители 20 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU