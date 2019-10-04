Выставка «Перечитывая Бродского» открылась в Сочи
В Сочи в арт-медиа-центре «Родина» развернулась выставка «Перечитывая Бродского». На ней представлены работы художника Александра Яковлева. 3 октября состоялось торжественное открытие.
Как рассказали организаторы, работы автора - это некий синтез живописи, графики и каллиграфии. В новой персональной выставке можно увидеть серию из 40 листов с высказываниями и фрагментами стихов Иосифа Бродского.
Картины Александра Яковлева уже были представлены на выставках в Сочи, Краснодаре и Волгограде. Его произведения находятся в частных и коллекциях в России за рубежом. Также у художника есть шрифтовые композиции, портреты и живопись.
- Выставка будет работать весь октябрь в «Арт-Медиа-Центре «Родина», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU