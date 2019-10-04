2019-10-04T09:05:22+03:00
Звезды

Выставка «Перечитывая Бродского» открылась в Сочи

Она будет работать весь октябрь
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

В Сочи в арт-медиа-центре «Родина» развернулась выставка «Перечитывая Бродского». На ней представлены работы художника Александра Яковлева. 3 октября состоялось торжественное открытие.

Как рассказали организаторы, работы автора - это некий синтез живописи, графики и каллиграфии. В новой персональной выставке можно увидеть серию из 40 листов с высказываниями и фрагментами стихов Иосифа Бродского.

Картины Александра Яковлева уже были представлены на выставках в Сочи, Краснодаре и Волгограде. Его произведения находятся в частных и коллекциях в России за рубежом. Также у художника есть шрифтовые композиции, портреты и живопись.

- Выставка будет работать весь октябрь в «Арт-Медиа-Центре «Родина», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре злоумышленница обманула знакомых на 37 миллионов рублей
Банкоматная сеть ВТБ станет полностью бесконтактной
В Краснодаре снесли последний из 33 незаконных ларьков
В Краснодаре бариста-стажер украл из кассы кафе 5 тысяч рублей
"Краснодар Водоканал" предупреждает о снижении давления на сетях водопровода
В Сочи пройдет краевой турнир по дзюдо
В Краснодаре в ТРЦ «Галерея» произошел пожар
В Лабинске оператора цеха на 5-метровой высоте затянуло в бетономешалку
В Краснодаре пройдет международная стендап-битва ученых Science Slam
На Кубани мужчина угнал машину соседа и попал на ней в ДТП
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Краснодаре задержали цыганку, которая развела жительницу Саранска на деньги
В Краснодаре проходит фестиваль «Палитра лиц»
Курорты Краснодарского края представят свой потенциал на международной выставке
В Краснодаре строят лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы
Кубанский спортсмен взял «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике
На «Кубанской Ярмарке» более 20 промпредприятий представили свою продукцию
15 сотрудников кубанского Минздрава наказали за недостоверные сведения о доходах
Бывший глава Белореченского района стал мэром Ялты
В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Захарова