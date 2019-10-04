В Краснодаре проходит фестиваль «Палитра лиц»

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-04T09:21:19+03:00

В нем участвуют артисты театров КМТО «Премьера»

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В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко 2 октября открылся II фестиваль моноспектаклей «Палитра лиц». Мероприятие организовано отделением Союза театральных деятелей России при поддержке министерства культуры региона. Открыла фестиваль «Мятная сказка» Полярного в исполнении актера Молодежного театра Дениса Юрова.

- Мероприятие продлится до 7 октября на шести площадках. В нем участвуют шестнадцать актерских работ из Краснодара, Севастополя, Советска и Осло, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

3 октября в Новом театре кукол КМТО «Премьера» представили «Мадам Маргариту» Атайяда, а также моноспектакль «Есенин».

Сегодня, 4 октября в галерее «Особняк» в 16:00 состоится представление «Просто жить». Его покажет заслуженный артист Кубани Александр Гогава. В этот же день в 19:00 в театре «Шардам» актриса Молодежного театра Ульяна Запольских покажет моноспектакль «Проблемы, Гилберт?» Платонова.

5 октября в галерее «Особняк» пройдет моноспектакль «Евгений Онегин» Пушкина, а 6 октября в в Центральном концертном зале «Тайну Сальери» исполнит актер Молодежного театра Виктор Плужников.

ИСТОЧНИК KP.RU