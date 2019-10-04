2019-10-04T09:38:48+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали цыганку, которая развела жительницу Саранска на деньги

Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре задержали цыганку, которая развела жительницу Саранска на деньгиВ Краснодаре задержали цыганку, которая развела жительницу Саранска на деньги
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В Краснодаре за мошенничество задержали гадалку. Женщина разместила в газете бесплатных объявлений информацию о своих необычных способностях. Она обещала избавить от проблем различного характера.

Жительница Саранска заинтересовалась даром злоумышленницы и связалась с ней. Потерпевшая рассказала о трудностях, которые возникли в жизни ее сына. Цыганка пообещала ей помочь.

- Для ритуала гадалке нужны были церковные свечи, чтобы их купить, она попросила заявительницу перевести ей на счет 11 тысяч 500 рублей. В тот момент, когда злоумышленница в очередной раз заявила, что ей потребуется еще некоторая сумма денег, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Мордовия.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в Краснодаре. Она уже доставлена в Мордовию. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

ИСТОЧНИК KP.RU

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